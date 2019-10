आत्मदाह करने वाले TSRTC कर्मी की मौत, अस्पताल के बाहर साथी कर रहे प्रदर्शन

(हैदराबाद): तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल अब जानलेवा होती जा रही है। शनिवार को खम्मम निवासी एक बस चालक ने आत्मदाह कर जान देने की कोशिश की थी। रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल के बाहर टीएसआरटीसी के अन्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।

Hyderabad: TSRTC employees protested outside Apollo DRDO Hospital where a Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) driver,who had set himself ablaze y'day in Khammam, died today. His family alleges that he was depressed over state govt’s behavior regarding RTC employees pic.twitter.com/VPBgAcwZuz