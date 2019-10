15 दिन पहले जिन्हें कोडियों में बेचा आज वही सब्जियां दिखा रहीं अकड़, ताजा दाम जानकर चौंक जाएंगे आप

(हैदराबाद): 'सब्जी' हमारे जीवन से जुड़े आम शब्दों में से एक है। इनके बिना खाने की थाली अधूरी है। पर सब्जी-तरकारी के बढ़ते दामों ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए है। टमाटर जैसे गुस्से से लाल हुए जा रहा है और प्याज ने जैसे रूलाने की कसम खा रखी है। जी हां, यही हाल है बाजार के जहां टमाटर और प्याज 60 से 70 रूपये प्रति किलो के भाव से बेचे जा रहे है।

हैदराबाद के एक व्यापारी ने बताया कि सब्जी के दाम काफी बढ़ गए है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस टमारटर को वह 15 दिन पहले 8-10 रुपये प्रति किलो में बेच रहा था। अब 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है। सही बात प्याज के दाम पर भी लागू होती है। जो प्याज 15-18 रुपये में बेचा जा रहा था उसकी कीमत बढ़कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

Hyderabad: Vegetable prices soar in markets. A vegetable seller says,"I sold tomatoes at Rs 8-10 per kg about 15 days ago, now I am selling tomatoes at Rs 60 per kg. Onion prices have also risen from Rs 15-18 to Rs 60 per kg. Prices have been mainly affected due to heavy rains". pic.twitter.com/JKbWdfqMP0