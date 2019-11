हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ आखिर हुआ क्या?

Priyanka Reddy Murder: हैदराबाद (Hyderabad) में पशु चिकित्सक डॉ. प्रियंका रेड्डी (Veterinarian Dr. Priyanka Reddy murder) की हत्या को लेकर जनता में रोष है। हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया (All four accused arrested within 2 days) है। उनके नाम पाशा, नवीन, केशवुलु और शिवा हैं। पुलिस को शक है कि गाडी को जान बूझ कर पंचर किया गया था।