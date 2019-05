चंद्र बाबू नायडू ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा,वाईएसआरसीपी के जगन बनेंगे आंध्र के मुख्यमंत्री, 30 मई को लेंगे शपथ

(हैदराबाद): वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई.इस.जगन मोहन रेड्डी आंध्रप्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज तेलुगु राज्य आध्रप्रदेश के विधानसभा चुनाव के पूरे निर्णय आने से पहले तस्वीर साफ हो चुकी है। जगन के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी 175 सीटों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रही है। लोकसभा चुनावों में भी वाईएसआरसीपी 25 में से 22 सीटों पर खबर लिखे जाने तक बढ़त बनाए हुए है। भारतीय चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आंध्रप्रदेश की कुल 175 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों पर वाईएसआरसीपी जीत चुकी है वहीं 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।



टीडीपी को घोर निराशा झेलनी पड़ी है। सत्ताधारी पार्टी ने टीडीपी पांच सीट जीत हासिल की है और 20 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पवन कल्याण की जेएसपी 1 सीट पर बढ़त आगे है।



मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केन्द्र सरकार की वादाखिलाफी को मुख्य मुद्दा बनाया था, लेकिन आंध्र की जनता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जगन मोहन ने काफी हद तक सकारात्मक प्रचार मुहिम चलाई थी। वह पिछले 4 बरस पूरे राज्य के दौरे पर जनता के बीच गए, यहां तक कि देश में अब तक की सबसे लंबी पदयात्रा भी की, जिससे वे लोगों में विश्वास कायम करने में जगन कामयाब हुए। तेलुगु अस्मिता का मुद्दा दोनों ने उठाया लेकिन नायडू से ज़्यादा भरोसा जगन में जताया गया।

N Chandrababu Naidu submits his resignation to the Governor as the Chief Minister of #AndhraPradesh after TDP's defeat in assembly elections. (file pic) pic.twitter.com/gLNS8Z9kv2