Coronavirus की अफवाह उससे ज्यादा खतरनाक, तेलंगाना से 3 गिरफ्तार

(हैदराबाद): #Coronavirus कोरोना वायरस (COVID19) के खौफ के चलते पूरी दुनिया जैसे थम सी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कुल 126 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए है। वहीं तेलंगाना में अब तक चार ऐसे मामले सामने आए हैं। सरकार की ओर से एहतियात के सभी कदम उठाए गए है। ऐसे कठिन समय में हमें सर्तकर्ता के साथ ही आवश्यकता है अफवाह से बचने की। क्योंकि कईं लोग कोरोना वायरस को लेकर भय का माहौल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो कि इस समय बड़ा घातक साबित हो सकता है।

अफवाह फैलाने के मामले में तीन गिरफ्तार...

Telangana: Three persons have been arrested on charges of spreading misinformation on social media platforms that one person died of #Coronavirus in Yadadri. They have been sent to judicial remand. Further investigation is underway.