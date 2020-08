33 साल के लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद नूरूद्दीन ने पा ली मंजिल

(Telangana News ) तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाले 51 साल के मोहम्मद नूरुद्दीन ने आखिरकार किला फतेह कर ही लिया। दरअसल मोहम्मद (He cracks his own record ) नूरुद्दीन 33 साल से 10वीं जमात में फेल होते (After 33 years, he passed 10th ) आ रहे थे लेकिन इस साल उन्हें मेहनत किए बगैर ही कामयाबी मिल गई। नुरूद्दीन ने इस साल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (एसएससी) यानी दसवीं की परीक्षा पास की है। इसकी बड़ी वजह कोरोना महामारी का फैलना और परीक्षा रद्द हो जाना है।