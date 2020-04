तेलंगाना में कोरोना मृतक सात हुए, सर्वेक्षण दल पर कुत्तों से हमला कराया

तेलंगाना में मरने कोरोना ( 7 died in Telangana ) वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ कर सात हो गई है। इनमें से छह लोगों का संबंध उन लोगों से है जोकि दिल्ली के मरकज ( 6 person come from markaz died ) से आए थे। वहीं, निजामाबाद के मालापल्ली और बरकतपुरा इलाके में कोरोना संदिग्धों का सर्वेक्षण करने गई टीम पर पालतू कुत्ते से हमला कराया गया।