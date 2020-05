सादगी से मनाएंगे ईद, बचत से करेंगे जरूरतमंदो की मदद

( Telangana News ) देश में कोरोना के ( Eid News ) हालात के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय भी अपनी जिम्मेदारी ( Eid celebration ) निभाने में पीछे नहीं है। इस बार ईद पर ( Not much expense on Eid ) लॉक डाउन से प्रभावित लोगों की ( Help to others ) मदद करने की कसम खा रहे हैं। ऐसे में जागरूक तथा संवेदनशील समाज का सबूत देते हुए मुसलमानों ने एक मुहीम शुरू की है, जिसका नाम है "ईद पर नहीं लेंगे नए कपडे"।