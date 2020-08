60 देशों के हनुमान भक्तों ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

(Telangana News ) कोरोना (Corona) महामारी से त्रस्त लोगों को मानसिक ताकत (Mental strength against Corona ) देने के लिए दुनिया के 60 देश के (60 Country of Hanuman devtees) एक लाख लोगों ने एक साथ एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ कर ( Guinness Book of World Records) विश्व रिकार्ड बनाया। कोरोना महामारी से मानवता को बचाने के लिए सिलिकानांध्रा ने भगवान का आर्शीवाद प्राप्त करने के उद्देश्य से इंटरनेट पर एक लाख हनुमान चालीसा के पाठ के पारायण का संचालन किया।