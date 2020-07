'वही दूसरों की मदद कर सकता हैं, जो दर्द के एहसास को समझता हैं।'

'वही दूसरों की मदद कर सकता हैं,

जो दर्द के एहसास को समझता हैं।'

(Hyderabad News ) फिल्म अभिनेता सोनू सूद (Actor Sonu Sood ) के दिल में वह दर्द अभी जिंदा (Pain is alive in heart of Sonu sood ) है। दर्द का यही एहसास उन्हें दूसरों के दर्द को साझा करके सुकून पहुंचाता है । सोशल मीडिया पर शारदा की दास्तां बयान हुई तो सोनू ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया।