केंद्र पर वेंटिलेटर तेलंगाना के बजाए कोलकाता को देने का आरोप

हैदराबाद (तेलंगाना): (Telangana News ) तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ए. राजेन्द्र ने (Telangana blame on Centrel Govt. ) केंद्र सरकार पर चुनावी फायदे के लिए (Ventilators given to Kolkata ) पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मांगे गए वेंटिलेटर कोलकाता भेज दिए गए। तेलंगाना ने एक हजार वेंटिलेटर मुहैया कराए जाने की केंद्र से मांग की थी। इनमें से भी सिर्फ 50 ही स्वीकृत किए गए और वे भी कोलकाता भेज दिए गए।