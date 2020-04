लोगेश की किस्मत गुड्डू जैसी बुलंद नहीं निकली, मौत ने पीछा नहीं छोड़ा

( Telangana News ) बाला सुब्रमणि लोगेश की किस्मत गुड्डू ( Fate ditch to this youth ) की तरह अच्छी नहीं निकली। गुड्डू को 1400 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कम से कम आसरा तो मिल गया पर लोगेश को न आसरा मिला और न ही घर। 1300 किलोमीटर लंबी राह में ( Death meet in the way ) थकान से चूर, भूखे-प्यासे लोगेश की तेलंगाना के सिकंदराबाद में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई।