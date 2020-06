यहां प्यार चढ़ा परवान , वहां प्यार में गई जान

(Telangana News) तेलंगाना में प्यार के कसीदे (Height in love, died in love) पढऩे वाली और प्यार को लजाने वाली दो अलग-अलग घटनाएं (Two Contradictory incidenta in Telangana ) हुई। एक घटना में जहां प्यार परवान पर पहुंच गया, वहीं दूसरी घटना में प्यार का अंजाम मौत में बदल गया। पहली घटना में प्रेमी युगल की पुलिस ने थाने में (Marriage in police station ) ही शादी करा दी वहीं दूसरी में मॉं-बाप ने बेटी की गला दबा कर हत्या कर दी।