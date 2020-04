देश में पुलिस के ऐसे रूप की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी

लॉक डाउन ( Lock down ) में पुलिस के जैसे रूप ( Police new human face ) देखने को मिल रहे हैं, पुलिस के ऐसे ( No can imagine of this form of police ) आदर्श रूप की किसी ने कल्पना ( Police set precedents across the country ) नहीं की होगी। ऐसा ही एक भावुक मामला हैदराबाद में उस वक्त देखने को मिला जब पुलिस ने एक बालिका का जन्म दिन मनाया।