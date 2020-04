रहीम की मनोदशा का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है

( Telangana News ) सोच कर देखिए कि ( For Humanity endangered his life) आप अपनी जान खतरे में डाल कर किसी दूसरे की जान बचाने का प्रयास करें और फिर भी सफल नहीं हो पाएं। ऐसे में किसी की मनोदशा क्या होगी। ( Death cannot be deprived ) यही मनोदशा तेलंगाना के हैदराबाद के कांसटेबल रहीम मलिक की होगी। इस जांबाज पुलिसकर्मी ने (Not rescue from death clutch) जिसके लिए जान दाव पर लगाई उसकी सांसों की डोर थम गई।