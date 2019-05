इंटरमीडिएट रिजल्ट 2019 मामला: तेलंगाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने लिया हिरासत में

(हैदराबाद): तेलंगाना में इंटमीडिएट के रिजल्ट में कथित तौर पर विसंगतियां सामने आने के बाद शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीणाम में गड़बड़ी सामने आने के बाद से ही छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भी इस मुद्ये पर जमकर सरकार को घेर रहे हैं। इसी क्रम में रिजल्ट में हुई गड़बड़ी से नाराज छात्रों ने हैदराबाद में आज राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों से जुड़े लोगों ने भी छात्रों का साथ दिया। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है।

Hyderabad: Police detains members of student bodies and opposition parties who were protesting against the state govt alleging errors in intermediate results. #Telangana pic.twitter.com/9Zr2LWuI4q