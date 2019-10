TSRTC कर्मचारियों की आत्महत्या पर CM KCR का बड़ा बयान

(हैदराबाद): तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी 5 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर हड़तला पर बैठे हैं। हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने जो बेरुखी दिखाई उसके बाद कर्मचारियों का गुस्सा ज्यादा फुट पड़ा। गुरुवार को हड़ताल को लेकर सीएम के चंद्रशेखर राव ने फिर बड़ा बयान दिया है।

सीएम के बयान को बताने से पहले आपको बता दें कि हड़ताल को लेकर जनता को जब ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा तो सरकार ने सभी 48 हजार कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला ले लिया। कई बार सीएम ने यह बात साफ भी की कि इन कर्मचारियों को किसी भी सूरत में वापस नौकरी पर नहीं लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से हताश कई कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। सीएम का ताजा बयान भी इन आत्महत्याओं को लेकर ही है।

Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao: TSRTC (Telangana State Road Transport Corporation) workers who have committed suicide, are not my responsibility. pic.twitter.com/6qevyIHBAj