उड़ान तो हौसलों के दम पर थी, पर किस्मत धोखा दे गई

( Telangana News ) इस बारह साल की लड़की ने ( Lock down ) भूखे-प्यासे अपने छोटे कदमों से हौसलों के दम पर उड़ान भरी। इसे नियति ही कहा जाएगा कि जब मंजिल ( Met death near home ) करीब थी, तब किस्मत धोखा दे गई। ( Walk one state to another state ) करीब सौ किलोमीटर ( Walk 100 K.M. ) का सफर पैदल तय करने के बाद घर से महज 14 किलोमीटर पहले दम तोड़ दिया।