इस बहादुर ने साइकिल से शव को अस्पताल पहुंचा कर पुलिस की मदद की

( Telangana News ) कोरोना ( Fear of Corona ) महामारी में लोग जहां एक दूसरे से मिलने और मदद करने से डर रहे हैं, ऐसे में सहायता का एक हाथ भी उम्मीद की किरण की तरह होता है। ( Humanity is still alive ) तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक व्यक्ति ने शव को ( Transporting dead body on bycicle ) साइकिल पर अस्पताल पहुंचाने में पुलिस की सहायता की।