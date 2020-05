इस मुख्यमंत्री ने दो राज्यों पर श्रमिकों को नहीं बुलाने का लगाया आरोप

( Telangana News ) तेलंगाना सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार ( UP and Bihar labour ) जैसे राज्यों से अपने श्रमिकों को वापस नहीं बुलाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री के.चन्द्रशेखर राव ने कहा कि दूसरे राज्यों की सरकारें इन्हें वापस बुलाने के प्रति गंभीर नहीं हैं। प्रवासी मजदूरों के प्रदर्शन और मांगों के बाद तेलंगाना के ( Telangana C.M. Rao ) मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार अचानक अधिक लोगों को लेने से इंकार कर रहे हैं।

हैदराबाद:(तेलंगाना)मोइनुद्दीन खालिद: ( Telangana News ) तेलंगाना सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार ( UP and Bihar labour ) जैसे राज्यों से अपने श्रमिकों को वापस नहीं बुलाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री के.चन्द्रशेखर राव ने कहा कि अप्रवासी श्रमिकों की समस्या ( Problem of migrant labour ) गंभीर है। दूसरे राज्यों की सरकारें इन्हें वापस बुलाने के प्रति गंभीर नहीं हैं। प्रवासी मजदूरों के प्रदर्शन और मांगों के बाद तेलंगाना के ( Telangana C.M. Rao ) मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद से 11 विशेष ट्रेनें रवाना हुईं। उन्होंने कहा कि हालाँकि वे 40 रेल भेजना चाहते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में अचानक अधिक लोगों को लेने से इंकार कर रहे हैं।

रुकने पर व्यवस्था का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को अपने परिवार की तरह बताया और कहा कि यदि वे तेलंगाना में रुकना चाहते हैं, तो उनके लिए काम की व्यवस्था की जाएगी, मगर यदि वे घर लौटना चाहते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। लॉक डाउन लागू होने से तेलंगाना में फंसे मजदूर अपने राज्यों को लौटने के लिए धरना-प्रदर्शन पर उतारू हैं। सभी को अपने राज्य, अपने घर लौटना है। घर लौटने के लिए वे पैदल सफर तय करने जैसे कठिन कदम भी उठा रहे हैं। खुद की जान की परवाह किये बिना वे सैकड़ों-हजारों किलोमीटरों के लम्बे सफर पर पैदल ही निकल रहे हैं। कुछ सुरक्षित अपने घर लौटने में सफल हो रहे हैं, तो कुछ को राज्य के बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है, तो कुछ इस लम्बे सफर में अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं।

लौटना चाहते हैं मजदूर

महामारी की वजह से श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है इसलिए वे अपने घर सुरक्षित लौटना चाहते हैं। तेलंगाना सरकार प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए सारे प्रबंध तो कर रही है लेकिन फिर भी मजदूर घर पैदल जाने के लिए मजबूर है। ऐसा लगता है कि सरकार के प्रबंधन मजदूरों तक पहुँचने में सफल नहीं हो रहे हैं। पिछले हफ्ते आईआईटी हैदराबाद के हजारों प्रवासी मजदूर संगारेड्डी में घर लौटने की मांग के साथ प्रदर्शन किया। सरकार ने उनकी मांग पर ग़ौर किया और श्रमिक दिवस के अवसर पर उनके लिए झारखण्ड तक की एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की। उसके बाद सरकार ने बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए कल दूसरी विशेष ट्रेन भी चलाई।

कंट्रोल रूम प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं

ओडिशा के इन प्रवासी मजदूरों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता खालिदा परवीन ने केटीआर और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को ट्वीट किया कि इन मजदूरों के पैसे ख़त्म हो गए हैं इसलिए वे अपना और खर्च नहीं उठा सकते हैं। वे बस अपने घर सुरक्षित लौटना चाहते हैं। इसके बावजूद भारी संख्या में फंसे श्रमिकों के वापसी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से हैदराबाद के टोली चौकी में भी रविवार को हजारों प्रवासी मजदूरों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद टोली चौकी में हुए प्रदर्शन में भाग न ले सकने वाले ओडिशा के मजदूरों ने आगे प्रदर्शन में भाग लेने की घोषणा की। स्टेट कंट्रोल रूम को तक को नहीं पता कि राज्य के प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने के लिए क्या इंतजाम किये जा रहे हैं। स्टेट कंट्रोल रूम का कहना है कि यदि किसी को तेलंगाना से बाहर जाना है तो उसे पास हासिल करने के लिए बॉर्डर तक जाना होगा। बॉर्डर तक पहुँचने के लिए प्रवासी मजदूरों को नजदीकी पुलिस थानों से संपर्क करना होगा। परन्तु सच्चाई यह है कि इन मजदूरों को थानों से भी मदद नहीं मिल रही है।

श्रमिकों को अब ट्रेन सपना लग रही है

तेलंगाना सरकार के नोडल अफसर और आईएएस अफसर संदीप कुमार सुल्तानिया की अगुवाई में चल रहे स्टेट कंट्रोल रूम ने तेलंगान से अपने घर लौटने की इच्छा रखने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद से इंकार कर दिया है। कंट्रोल रूम के मुताबिक़ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे तेलंगाना के मजदूरों को वापस लाने की है। तेलंगाना सरकार के प्रबंधन और स्टेट कंट्रोल रूम की हालत देख राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को श्रमिक विशेष ट्रेन सपनों की ट्रेन जैसी लग रही है, क्योंकि इन ट्रेनों के बारे में उन्हें जानकारी देने वाला कोई नहीं है। स्टेट कंट्रोल रूम और पुलिस थाने दोनों ही उनकी मदद करने से पीछे हट रहे हैं।

हजारों श्रमिक पैदल ही निकल पड़े

हजारों प्रवासी मजदूर ऐसे हैं, जिन्होंने सरकार के भरोसे बैठ रहने के बजाए पैदल का रास्ता पकड़ लिया है।, मेडचल पुलिस थाने के बाहर प्रवासी मजदूर दर्जनों की संख्या में खड़े हैं। कुछ बिहार, कुछ पश्चिम बंगाल, तो कुछ मध्यप्रदेश जाना चाहते हैं। परन्तु पुलिस थाने में भी इन्हें मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में राज्य में फंसे इन प्रवासी मजदूरों के पास हजारों किलोमीटर चल कर अपने घर लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। छोटे-छोटे बच्चों को साथ लेकर हजारों किलोमीटर के लम्बे सफर पर निकले प्रवासी मजदूरों को यह भी नहीं पता कि वो अपने घर सही सलामत पहुंचेंगे भी या नहीं और यदि पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे? कऱीब ६-७ हज़ार मज़दूर महाराष्ट्र की सरहद पर ट्रकों में ले जाकर छोड़े गए हैं, हालाँकि इस बात के लिए पडोसी राज्य से कोई बातचीत नहीं कि गई थी फिर भी गडचिरोली जिले कि सरहद पर इन बदहाल मज़दूरों को छोड़ दिया गया, जिन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं।