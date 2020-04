घर का दर्द इन 33 छात्रों से बेहतर कौन समझ सकता है

( Telangana News ) घर-परिवार का सुख ( Deprived of family ) घर से दूर रह कर ही पता चलता है। इटली से लौटने के ( Came from Italy ) बाद पिछले एक महीने से लॉक डाउन ( Stuck in lock down in Delhi ) के चक्कर में दिल्ली में अटके 33 छात्रों का यह दल बस सवार होकर आज देर रात्रि तक आंध्रप्रदेश ( Return to home today ) लौटेंगे। इस दल में पांच छात्राएं भी हैं।