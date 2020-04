काश हर कोई वेंकेटश्वर से सीख लेता तो देश कोरोना मुक्त होता

( Telangana News ) काश ग्रामीण वेंकटेश्वर राव जैसी जागरुकता ( Extreme awarness from Corona ) सबमें होती तो आज देश कोरोना मुक्त होता। ( Goats covered with mask ) यह ग्रामीण युवक न्यूयॉर्क में एक बाघ और हांगकांग में एक कुत्ते को कोरोना के लक्षण मिलने के बाद इतना सतर्क हुआ कि उसने ( Corona infected tiger and dog ) अपनी 20 बकरियों को मॉस्क लगा दिया।