भूखमरी से बचने के लिए मजदूर उठा रहे हैं कोरोना का खतरा

मोइनुद्दीन खालिद: लॉक डाउन (Lock down ) की महामारी में भूखमरी से ( To avoid hunger ) बचने का एक रास्ता मनरेगा से मिलने वाला रोजगार है। लेकिन सोशल तथा फिजिकल डिस्टेन्सिंग ( Violation of physical distancing ) के नाम पर यहाँ भी मजदूरों के जीवन के साथ ( Life in danger ) खिलवाड़ जारी है। तेलंगाना के मनरेगा कामों का जायजा लेने पर जो कहानी सामने आती है वो दु:ख, दर्द और भूख की अलग ही दास्ताँ बयान करती है।