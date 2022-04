58 साल के वृद्ध ने की युवती से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

विजय नगर पुलिस ने दर्ज किया केस

Published: April 18, 2022 11:31:24 am

इंदौर। विजय नगर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ 58 साल के वृद्ध ने छेड़छाड़ की है। आरोपी ने पहले उसकी पीछा किया और इसके बाद उसे रोक कर छेडख़ानी कर दी। युवती की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने युवती की शिकायत पर प्रीतमसिंह निवासी शीतल नगर के खिलाफ केस दर्ज किया है और उसे गिरतार कर लिया है।युवती ने पुलिस को बताया कि वह स्कीम 54 में अपने स्कूटर से जा रही थी, इसी दौरान आरोपी उसका पीछा करने लगा और कमेंट्स करने लगा। कुछ देर तक को वह सुनती रही और फिर गाड़ी रोक कर उसे कमेंट करने से रोका। इस पर आरोपी ने उसके साथ में छेडख़ानी की। टीआई तहजीब काजी ने बताया कि युवती की सूचना पर पुलिस का दल भी वहां पर पहुंच गया। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आए। थाने पर आने पर छेड़छाड़ के आरोपों से वह इनकार करने लगा। वह युवती को अपनी बेटी बताने लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है और कार्रवाई कर रही है।

