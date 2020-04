इंदौर में डॉक्टर्स की टीम पर हमला मामले में बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार 7 में से 4 पर लगाई गई रासुका

इंदौर. यहां के टाटपट्टी में कोरोना संक्रमितों की जांच करने पहुंची मेडिकल टीम पर हमला करने वाले सात उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश भी बताया जा रहा है। उधर, पुलिस ने हमले में शामिल 15 अन्य को वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

Madhya Pradesh: 7 persons arrested by police in connection with stones pelted at health workers in Tatpatti Bakhal area of Indore yesterday. The health workers were there to screen people, in the wake of #Coronavirus outbreak pic.twitter.com/bl3vnwdrCs