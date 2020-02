इस तस्वीर को देख आनंद महिंद्रा को हो गया इंदौर से 'प्यार', पत्नी से भी इसी शहर में हुआ था LOVE

इंदौर/ देश के दिग्गज बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह वायरल चीजों को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते रहते हैं। मध्यप्रदेश के इंदौर से उनका गहरा लगाव है। पत्नी से भी पहली मुलाकात इंदौर में ही हुई थी। अब उन्हें इंदौर शहर की एक खूबसूरत तस्वीर देख उन्हें प्यार हो गया है। उस तस्वीर को उन्होंने ट्विटर पर सोमवार को रिट्वीट भी किया है।



साफ-सफाई को लेकर इंदौर शहर की चर्चा पूरे देश में होती है। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर पहले पायदान पर है। देश के विभिन्न नगर निगम के लोग इंदौर शहर की साफ-सफाई देखने आते हैं। ये सब कैसे हुआ, यहां के अधिकारियों से टिप्स भी लेते हैं। कुछ दिन पहले ट्विटर यूजर कनुप्रिया ने इंदौर शहर स्थित सब्जी मंडी की तस्वीर पोस्ट की।

More evidence of how Indore has transformed even the most common—and usually the most chaotic— aspect of an Indian town... https://t.co/AreWG58YVX