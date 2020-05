62 की उम्र में ASI ने 13 दिन में कोरोना को दी मात, बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत

इंदौर. प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से अब लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। कोरोना से संक्रमित अब तक 891 लोग ठीक होकर घर लौट गए हैं। शनिवार को एक ASI जब कोरोना को हराकर अस्पताल से बाहर निकले, तो उनका उनका शानदार स्वागत हुआ। इंदौर पुलिस के अफसर स्वागत के लिए बैंड के साथ खड़े थे। चोइथराम अस्पताल के बाहर एएसआई भगवती शरण शर्मा का पुलिस बैंड ने धुन बजाकर स्वागत किया।

दरअसल, एएसआई भगवती शरण शर्मा ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए थे। 13 दिनों से वह इंदौर के चोइथराम अस्पताल में भर्ती थे। शनिवार को अस्पताल से उनकी छुट्टी हुई तो बाहर में पुलिस के बड़े अधिकारी वहां खड़े थे। सीनियर अफसरों को वहां मौजूद देखकर भगवती शरण शर्मा भावुक हो गए।

Madhya Pradesh: Indore's Assistant Sub Inspector (ASI) Bhagwati Sharan Sharma was welcomed by Police personnel and Police band after he was discharged from Choithram Hospital yesterday upon making a full recovery from #COVID19. pic.twitter.com/QM6im0xRMB