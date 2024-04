होटल में मृत मिले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार

इंदौरPublished: Apr 06, 2024 07:37:25 am Submitted by: Sanjana Kumar

Australian embassy official cremated as hindu rituals in mp india: इंदौर आए थे ऑस्ट्रेलियाई दूतावास अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने जापान निवासी पत्नी-बेटे से मेल पर किया था संपर्क...

Australian embassy official cremated as hindu rituals in mp india: लसूड़िया थाना क्षेत्र की होटल में मृत में मिले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का पुलिस ने हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया। हादसे के दिन से पुलिस ऑस्ट्रेलियाई दूतावास और जापान में रहने वाली पत्नी-बेटे से संपर्क साध रही थी। मेल पर परिवार ने एकदम भारत नहीं आ पाने और पति का अंतिम संस्कार करने की बात पर सहमति दी थी।

जोन-2 डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया, 2 मार्च को स्कीम 78 स्थित होटल ग्रांड सूर्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बेली गेविन एंड्रीव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। प्रथम दृष्टया उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की बात सामने आई थी। घटना की जानकारी दूतावास तक पहुंचाई गई। बाद में जापान में रहने वाले परिवार से संपर्क हुआ। गुरुवार को मेल के माध्यम से बेली गेविन की पत्नी और बेटे से बातचीत हुई। उन्होंने बताया, वे अचानक भारत आने में असमर्थ हैं। पुलिस ने उनसे कम्युनिकेशन जारी रखा और अनुमति ली कि वे पोस्टमार्टम के बाद हिंदू रीति-रिवाज से दाह संस्कार कर सकते हैं क्या। परिवार ने इसकी सहमति दे दी। इसके बाद लसूडि़या पुलिस ने सयाजी होटल के समीप स्थित मुक्तिधाम में शुक्रवार को विधि-विधान से ऑस्ट्रेलियाइ नागरिक का अंतिम संस्कार किया। <h2>सोलर की कंपनी में अधिकारी थे बेली</h2>

एसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया, बेली गेविन की पत्नी मसानी बेली और उनके बेटे क्रिस्टोफर से चर्चा हुई थी। जब उन्होंने सहमति दी तो दूतावास के अधिकारी भी शहर पहुंचे, वहीं परिवार ने बेली गेविन का होटल में रखा सामान जापान पहुंचाने की मांग की है। अब पुलिस इंटरनेशनल कुरियर के माध्यम से लैपटॉप और बैग भेजेगी। गौरतलब है कि पुलिस जांच में पता चला था कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सोलर संबंधित कंपनी में अधिकारी थे। वे काम के सिलसिले में भारत आए थे। पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

एसीपी ने बताया, बेली गेविन की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। विसरा जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने पर एक्सपर्ट पैनल से राय लेंगे। इसके बाद ही बता पाएंगे कि मौत किन वजहों से हुई है। पढ़ना जारी रखे