जरूरी खबर: निपटा लें जरूरी काम, क्योंकि बैंकों में होने वाली है हड़ताल, 6 दिनों तक बैंकिंग सेवा रहेगी प्रभावित

कुछ बैंकों में 3 और 4 दिन की हड़ताल, 6 दिनों तक बैंकिंग सेवा रहेगी प्रभावित।

इंदौर Published: March 26, 2022 01:47:53 am

इंदौर. ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (All India Bank Employees Association), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ( All India Bank Officers Association) तथा बैंक एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध सभी अधिकारी व कर्मचारी संगठनों के आव्हान पर 28 और 29 मार्च को दो-दिवसीय बैंक हड़ताल रहेगी। हड़ताल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंकों, संगठित सहकारी बैंकों आदि के बैंककर्मी भाग लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) में आंशिक तथा शेष सभी बैंकों में सेवाएं अवरुद्ध हो सकती हैं। इस दो-दिवसीय बैंक हड़ताल के साथ बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) के कर्मचारी बैंकिंग गतिविधियों को निजी ठेकेदारों को दिए जाने के विरोध में 28 से तीन दिवसीय हड़ताल करेंगे। संगठन की ओर से मोहन कृष्ण शुक्ला ने बताया, बैंकों की हड़ताल से आगामी सप्ताह में बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित हो सकती है। कुछ बैंकों में यह असर चार-पांच दिन का हो सकता है। हड़ताल के साथ शनिवार रविवार व शासकीय अवकाश भी बीच में रहेंगे।

मालूम हो, बैंक कर्मचारी और अधिकारियों की यूनियनें लंबे समय से निजीकरण, बैंकों में आउटर्सोसिंग कर्मियों से काम लेने का विरोध कर रही हैं। बैंकों में 5 दिन कार्यदिवस सहित कई मांगें हैं। इन मांगों को लेकर ही कुछ यूनियन ने 28 और 29 मार्च को बैंकों में हड़ताल प्रस्तावित की है। उधर, 26 मार्च को माह के चौथे शनिवार का अवकाश है, जबकि 27 मार्च को रविवार है। ऐसे में दो दिन की छुट्टी से बैंक बंद रहेंगे। दो दिन हड़ताल होने से बैंकों में कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि बैंक अधिकारियों का कहना है कि हड़ताल से बैंक में काम प्रभावित नहीं होगा।

हड़ताल से करोड़ों का कारोबार होगा प्रभावित

बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की हड़ताल से जहां करोड़ों का कारोबार प्रभावित होगा, वहीं उपभोक्ताओं को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। वहीं, एटीएम में पैसों की कमी न हो इसके लिए बैंकों ने प्लान बनाया है। बैंक अफसरों के मुताबिक हड़ताल के दौरान एटीएम में पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी।

