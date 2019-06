बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जेल, कोर्ट से नहीं मिली जमानत

इंदौर. नगर निगम ( Indore Municipal Corporation action ) के अधिकारियों से मारपीट करने वाले बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ( akash vijayvargiya arrested ) को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ थी। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, इसे लेकर आकाश के वकील गुरुवार को सेशन कोर्ट में अपील दायर करेंगे।

दरअसल, इंदौर नगर निगम के अधिकारी धीरेंद्र बायस और असीत खरे अपनी टीम के साथ शहर के जर्जर मकानों को गिराने गए थे। यह मकान शहर के जेल रोड स्थित गंजी कंपाउंड में है। जहां एक दो मंजिला इमारत खतरनाक मकानों की सूची में है। निगम की नोटिस के बाद सबने मकान खाली कर दिया था। लेकिन एक किराएदार वहां डटा हुआ था। उसे गिराने गए अफसरों से एक किराएदार भिड़ गए। इतने में विधायक वहां पहुंच गए और अफसरों से भिड़ गए। फिर उन्हें बैट से पीटने लगे।

मां बहन को गाली भी दी

निगम के अधिकारियों को विधायक ने बल्ले लेकर दौड़ाया, फिर उन्हें दो बल्ले मारा। उसके बाद विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बैट अपने समर्थकों को थमा दिया। फिर मव्वालियों की तरह अधिकारी पर लात-घूसों की बरसात कर दी। विधायक यही नहीं रुके उन्होंने निगम के अधिकारियों को मां-बहन के नाम पर भद्दी-भद्दी गालियां दीं।

Madhya Pradesh: BJP MLA Akash Vijayvargiya has been sent to judicial custody till 7th July. He was arrested for thrashing a Municipal Corporation officer in Indore, earlier today. Akash is the son of senior BJP leader Kailash Vijayvargiya. https://t.co/9F7OVjlUXP