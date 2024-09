एमपी में कांग्रेस नेता को ‘धो डाला’, गणेशजी की शोभायात्रा में नशे में पहुंचने पर गुस्साए लोगों ने बरसाए लात-घूंसे

इंदौर•Sep 18, 2024 / 08:40 pm• deepak deewan

BJP spokesperson Narendra Saluja’s tweet on the beating of Congress spokesperson in Indore मध्यप्रदेश में एक कांग्रेस नेता को लोगों ने बुरी तरह मारा। कांग्रेस नेता के साथ यह मारपीट इंदौर में हुई। यहां एक कांग्रेस प्रवक्ता की खूब पिटाई की गई जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ये प्रवक्ता शराब पीकर गणेशजी की शोभायात्रा में पहुंच गए और कार्यक्रम में मंच पर कुर्सी मांगने लगे। नशे की हालत में देखकर कार्यक्रम संचालकों और लोगोें ने उन्हें समझाया लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद गुस्साए लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। वहां मौजूद कांग्रेस के ही एक अन्य नेता ने उन्हें बमुश्किल बचाया। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने एक्स हेंडल पर कांग्रेस नेता की पिटाई का वीडियो डाला। उन्होंने अपनी पोस्ट में समूचा घटनाक्रम भी बताया है।