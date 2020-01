CAA का विरोध कर रहे माकपा नेता की इलाज के दौरान मौत, केरोसिन डालकर खुद को लगाई थी आग

इंदौर. नागरिकता संशोधन कानून ( CAA) के विरोध में आत्मदाह करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रमेशचंद्र प्रजापति की इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्हें 90 प्रतिशत जली हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

90 फीसदी जल गए थे रमेशचंद्र

शुक्रवार शाम रमेशचंद्र प्रजापति ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। रमेशचंद्र की आयु 72 साल थी। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी। गंभीर हालत में उन्हें एमवाएएम अस्पताल में भर्ती किया गया थी। वो पूरी तरह से जल गए थे।

नहीं दे पाए थे बयान

शुक्रवार को गीता भवन चौराहे पर उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। तुकोगंज थाना पुलिस ने उनसे बयान लेने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए थे। सीएसपी सेंट्रल कोतवाली बीपीएस परिहार ने बताया था कि प्रजापति के पास से सीएए के विरोध के करीब एक दर्जन पर्जे मिले हैं। हालांकि बेटे दीपक ने सीएए के विरोध में पिता के द्वारा यह कदम उठाने से इनकार किया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सीएल सरावत ने बताया कि प्रजापति पार्टी से जुड़े रहे हैं। वे माणिकबाग क्षेत्र में चल रहे विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि प्रजापति टेलरिंग का काम करते हैं। पिता की हालत देख बेटा दीपक अस्पताल में ही बेसुध हो गया था। वह बार-बार यही कह रहा था कि पिता का हालत देखकर मां को कैसे बताऊंगा। 90 प्रतिशत झुलसने के कारण उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। वहीं, इस मामले में पुलिस का कहना था कि, पुलिस रमेशचंद्र का बयान लेने पहुंची थी लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाए थे। जिस कारण ये नहीं पता चला की उन्होंने आग क्यों लगाई।

Madhya Pradesh: A 72 year old worker of Communist Party of India (Marxist) allegedly tried self-immolation in Tukoganj, Indore. NK Srivas, Inspector Tukoganj police station says, "He is undergoing treatment & not in a condition to give statement. Probe underway". (24.01.20) pic.twitter.com/9Soy9jqxv3