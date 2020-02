इंदौर. मुख्यमंत्री कमल नाथ आज इंदाैर में आशा कन्फेक्शनरी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कन्फेक्शनरी में तैयार होने वाले उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस दौरान इंदौर औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री का निरीक्षण, सीआइआइ और पीथमपुर औद्योगिक संगठन में उद्योगपतियों के साथ भविष्य के औद्योगिक विकास के रोडमैप पर चर्चा भी की। प्रशासन द्वारा बायपास और रिंग रोड के बीच नए आवंटित आरटीओ भवन से लगी नायता मुंडला की करीब 8 एकड़ जमीन पर आइडीए द्वारा बस स्टैंड का शुभारंभ किया, वहीं शहर को विश्वस्तरी कन्फेक्शनरी क्लस्टर की सौगात दी।

बतादें कि नायता मुंडला की जमीन का उपयोग बदला जाना था। इसमें दो स्तर पर काम शुरू हुआ, लेकिन राशि के अभाव में कछुआ चाल चल रहा है। अब मुख्यमंत्री द्वारा नायता मुंडला बस स्टैंड का शिलान्यास किए जाने के बाद काम शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा शहर के आसपास क्षेत्रों से कनेक्टिविटी के लिए सडक़ें, राऊ में कॉलेज का विस्तार और अन्य कार्य होंगे।

एयरपोर्ट जाने वालों से वीआइपी रोड के इस्तेमाल का आग्रह

मुख्यमंत्री कमलनाथ कई बार एमआर-10 पर आवागमन करेंगे। इसके कारण वहां कुछ देर के लिए यातायात रोका जाएगा। पुलिस अफसरों से लोगों से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री की यात्रा को देखते हुए एयरपोर्ट जाने के लिए एमआर 10 व सुपर कॉरिडोर के बजाए वीआइपी रोड का इस्तेमाल करें ताकि परेशानी न हो।

Madhya Pradesh has plethora of natural resources, we have the land, people and skills. By bringing in reforms in attitude towards generating economic activity I want the people to think beyond: CM Shri Kamal Nath@FollowCII @JansamparkMP pic.twitter.com/q0vlwDtMiV