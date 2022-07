कोरोना : जुलाई में संक्रमण दो हजार पार,चार की मौत

जुलाई की तुलना में जून माह रहा राहतभरा, 653 नए मरीज मिले

इंदौर। कोरोना संक्रमण ने जुलाई महीने में अपने पैर धीरे-धीरे पसार लिए। नए मामले ही दो हजार पार कर गए। इतना ही नहीं चार लोगों की मौत भी हो गई। इनमें दो युवा तो दो उम्र दराज शामिल है। संक्रमण ने जिनकी जिंदगी छिनी वे अन्य बीमारी से भी ग्रसित रहे। जुलाई माह की तुलना में जून माह में कोरोना संक्रमण ने राहत दी थी। केवल एक ही मौत दर्ज की गई थी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने जिंदगी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन पहली और दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया था। मौत के आंकड़े भी तेजी से बड़े थे। अस्पतालों में बेड तक के लिए संघर्ष हुआ। लोगो ने भी संक्रमण की तीव्रता देखते हुए वैक्सीन लेना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि बढ़ी आबादी वैक्सीनेटेड हो गई। तीसरी लहर भी अपना असर नही दिखा पाई। फरवरी के बाद कोरोना के नए मामले धीरे-धीरे कम होते गए, लेकिन जुलाई महीने संक्रमण के लिहाज से ठीक नहीं रहा।

