कोरोना संक्रमण: मरने से पहले डॉक्टर ने बनाया था वीडियो, सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल

इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण की जद में आए 62 वर्षीय डॉक्टर की गुरुवार की सुबह मौत हो गई। इसके साथ ही, शहर में इस संक्रमण की चपेट में आने के बाद दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 22 पर पहुंच गई है। डॉक्टर का नाम शत्रुघ्न पंजवानी है। डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी ने अपनी बीमारी को लेकर एक वीडियो बनाया था। वही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

A doctor who tested positive for COVID19 passes away, taking the death toll in Indore to 22. Total number of positive cases in Indore are 213: PRO, MGM Medical College, Indore, Madhya Pradesh