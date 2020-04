Coronavirus : आईसीएसआई ने पीएम केयर फंड में दिया 5.25 करोड़ का योगदान

इंदौर : इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने आधुनिक समय की सबसे बड़ी महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयासों में अपना योगदान pm care fund दिया। संस्थान ने पीएम केयर फंड में विनम्र योगदान देते हुए 5.25 करोड़ की राशि जमा की है। इसमें 5 करोड़ संस्थान ने अपने फण्ड से एवं 25 लाख रुपये अपने कर्मचारियों एवं कंपनी सचिव सदस्यों से एकत्रित किये है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस आशीष गर्ग ने अपने सन्देश में कहा की "एक साथ हम कर सकते हैं, एक साथ हम करेंगे" ( "Together we can, Together we will" ) के मंत्र को ध्यान रखते हुए, संस्थान ने वर्तमान स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए अपने कर्मचारियों, सदस्यों और छात्रों के लिए एक प्रासंगिक योजना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। संस्थान अपने ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम और सोशल मीडिया हैंडल द्वारा लगातार अपने सदस्यों एवं छात्रों के लिए समन्वय एवं सहयोग स्थापित करता रहा है।

सीएस आशीष गर्ग ने कहा की "हम इस अवसर पर समर्थन करने के लिए अपने सभी सदस्यों, छात्रों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की हार्दिक सराहना करते हैं। हम भविष्य में भी इसी तरह अपना सहयोग जारी रखेंगे। कोविद -19 संकट से निपटने की एक सहज इच्छा के साथ, संस्थान का दृढ़ विश्वास है कि एक साथ देश जल्द ही इसमें जीत हासिल कर सकेगा और एक मजबूत राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ेगा।