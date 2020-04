राजधानी समेत 3 जिलों को सील करने का आदेश, अब आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध, मास्क लगाना अनिवार्य

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि अधिक कोरोना संक्रमण वाले इंदौर, भोपाल और उज्जैन को टोटल सील कर दिया जाए। दूसरे ज़िलों में भी संक्रमित क्षेत्रों को टोटल सील किया जाए। इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करे। इन क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति अंदर-बाहर आ-जा नहीं सकेंगे। कोरोना संबंधी कार्य में सभी शासकीय विभागों की तथा उनके संसाधनों की सेवाएं ली जाएं। मुख्यमंत्री मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं नियंत्रण व्यवस्थाओं की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।

Indore, Bhopal&Ujjain to be completely sealed as there are more #Coronavirus cases in these cities. District admin to ensure the supply of essential commodities in these areas. Nobody will be allowed to go in&out of these areas: Madhya Pradesh CM SS Chouhan