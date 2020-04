इंदौर में कोरोना का कहर जारी, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ा

इंदौर. प्रदेश की आर्थिक राजधानी में कोरोना का कहर जारी है। यहां पर संक्रमितों की कुल संख्या 1466 हो गई है। फिलहाल यहां रहने वाले लोगों को कोई राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने पहले ही आगाह कर दिया है कि आने वाले समय में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा, ऐसे में घबड़ाने की जरूरत नहीं है।

मृत्य दर 22.55



मंगलवार को जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, यहां पर कुल मरीज की संख्या 1466 है, जबकि अबकि अब तक 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी संक्रमितों में से 23वे व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। वहीं मंगलवार को 643 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें से 94 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अर्थात हर 7वां व्यक्ति कोरोना से संक्रमित निकल रहा है।

Y'day,94 positive cases reported. Total positive cases rise to 1466 including 65 deaths.Positive patients with mild symptoms/asymptomatic will be kept in covid care centre,moderate in DCSC&critical patients in dedicated #COVID19 centre:Dr Praveen Jadiya,CMHO-Indore,Madhya Pradesh pic.twitter.com/dOlmDy1GXg