डाटा हो या ई-वॉलेट, नहीं पड़ेगा डाका... साइबर स्वच्छता जरूरी...1930 पर कॉल करें

- साइबर क्राइम पर अंकुश : राष्ट्रीय औसत से ज्यादा साइबर अपराधों से पीडि़त हमारा प्रदेश

- साइबर ऑडिट की सुविधाओं का इस्तेमाल कर पुख्ता करें अपने ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा

Cyber cleanliness is important to protect your data or e-wallet...call 1930