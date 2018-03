इंदौर. देश में बेरोजगारी का आलम इस कदर फैला है कि अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी छोटे से छोटे काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं। मध्यप्रदेश में बेरोजग़ारों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि कुछ युवाओं ने बेरोजगारी रोकने के लिए ठीक जनवरी में हुए राष्ट्रीय युवा दिवस पर बेरोजगार सेना का गठन भी किया था। सरकार का कहना है कि केन्द्र और राज्य दोनों प्रयासरत हैं और हालात कांग्रेस के शासन से बहुत अच्छे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में हर छठे घर में एक युवा बेरोजगार है और हर 7वें घर में एक शिक्षित युवा बेरोजगार बैठा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं, मध्यप्रदेश में लगभग 1 करोड़ 41 लाख युवा हैं. पिछले 2 सालों में राज्य में 53त्न बेरोजगार बढ़े हैं। दिसम्बर 2015 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 15.60 लाख थी जो दिसम्बर 2017 में 23.90 लाख हो गयी है। प्रदेश के रोजगार ?र कार्यालयों ने मिलकर 2015 में कुल 334 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। भोपाल का नंबर टॉप पर है तो वहीं इंदौर बेरोजगारी के मामले में दूसरीे नंबर आता है। दरअसल ये आंकड़ा २०१७ में जिन्होनें केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से शुरु किए नेशनर कॅरियर सर्विस पोर्टल में रजिस्टे्रशन करवा रखे हैं उसके आधार पर हैं।

जो युवा नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं, तो सरकार उनकी मदद कर रही है। जी हां, Central Government की मदद से बैठे बिठाए हर महीने ₹ 20 से 50 हजार तक आसानी से कमा सकते हैं। सबसे खास बात आपको इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है और घर बैठे आप सरकार से Licence प्राप्त कर सकते हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने पूरे देश में 1.6 लाख नए Common service center यानि CSC स्थापित करने का प्लान बनाया है। आप यहां थोड़ा सा पैसा लगाकर हर महीने आराम से 20 से 25 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। इस सेंटर की खासियत ये होगी कि आपको ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां खुद लोग आपके पास आएंगे।

क्या है CSC: सरकार की राष्ट्रीय E-Service के जरिए सभी Public Services को आसान किया जा रहा है। मसलन, कई सारी सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े इसलिए CSC की शुरुआत की गई है। CSC के जरिए आम लोग सरकारी, प्राइवेट और सोशल सेक्टर जैसे Telecom, Agriculture, Health, education, Entertainment, FMCG प्रोडक्ट, Banking, Financial service, सभी प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र और Bill payment कर सकते हैं। सरकार आने वाले समय में 300 से ज्यादा सेवांए CSC के जरिए आम जनता को देगी।

CSC खोलने के लिए चाहिए ये चीजें : अब बात करें कि CSC सेंटर अगर आप खोलना चाहते हैं तो इसके लिए कौन-कौन से Documents लगने वाले हैं। CSC खोलने के लिए आपके पास 100 से 150 sq. feet की जगह होनी चाहिए। यहां आपके पास कम से कम एक Computer, Printer, Digi camera या webcam, जनरेटर, इनवर्टर या सोलर पैनल के साथ internet कनेक्शन जरूरी है। अगर आपके पास ये सब चीजें मौजूद हैं, तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं, तो आपको इन चीजों के लिए पैसा खर्च करना होगा।

कैसे मिलेगा CSC का लाइसेंस: CSC सेंटर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास Aadhar card होना सबसे जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल इंटरनेट है तो आप घर बैठकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

कैसे करें CSC licence के लिए registration: CSC सेंटर का licence पाने के लिए सबसे जरुरी है कि आपके पास Aadhar कार्ड। इसके बाद आपको वेबसाइट http://csc.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट के Right side पर आपको Usefull links के ऑपशन में 'Interested to become a CSC' पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा और यहां आपको Click here to Register का ऑपशन मिलेगा। बस यहां आप अपना Aadhar नंबर डालिए और OTP के जरिए वेरिफाई करिए।

ऑफलाइन तरीके से ऐसे करें आवेदन : अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्राम पंचायत और नगर पंचायत स्तर कमेटी बनाई गई है, जिसके पास आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। आपके आवेदन पर विचार करने के बाद कमेटी आपको लाइसेंस देगी।