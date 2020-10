इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सुसाइड नोट पर लिखा 'I Rest My Life' और लगा ली फांसी

इंदौर/ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के तिलक नगर पुलिस थाना क्षेत्र के वसुंधरा अपार्टमेंट में रहने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। हालांकि, आत्महत्या के कारणों की पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन, पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइड नोट लिखा, जो सिर्फ 3 लाइन का था। सुसाइड नोट के टाइटल में लिखा है 'I Rest My Life', सुसाइड नोट का हवाला देते हुए पुलिस का कहना है कि, मृतक ने अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया, बल्कि जिंदगी में मदद करने के लिए अपनी मां और दोस्तों का धन्यवाद लिखा।

उज्जैन का रहवासी था दीपेश इंदौर में की आत्महत्या

मामला शहर के तिलकनगर थाना इलाके के वसुंधरा अपार्टमेंट का है। यहां पर रहने वाले 21 वर्षीय छात्र दीपेश चौहान ने अपने ही घर मे फांसी लगा ली। मृतक मूल रूप से उज्जैन का रहने वाला है और इंदौर में इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। परिजन ने पुलिस को बताया कि, आत्महत्या करने वाले दीपेश को बहुत गुस्सा आता था और रात में ही उसका फोन पर किसी से झगड़ा हुआ था। पुलिस अब दीपेश के फोन काल की पड़ताल कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि, आखिर दीपेश की किससे फोन पर बात हुई थी और कहीं उसकी आत्महत्या का कारण वही फोन कॉल तो नहीं है।

सुसाइड नोट में लिखा ये बात

हालांकि, पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि, 'I rest my life: Thanks for supporting whole life mum and friends' इतना लिखने के बाद उसने फांसी लगा ली। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय भेज दिया है, अब आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद होगी।