Fact Check : व्हाट्सएप मैसेज पर 2 ब्लू और 1 रेड टिक है तो सरकार एक्शन लेगी

इंदौर : जैसे-जैसे COVID-19 कोरोनावायरस का कहर बढ़ता जा रहा। वैसे-वैसे फेक और भ्रामक खबरें Fake News भी तेजी से वायरल हो रही हैं। जिसका कोई प्रमाण नहीं है। हमें फेक न्यूज से सावधान रहना है और ऐसी खबरों को वायरल नहीं करना है। इस बीच एक मैसेज वायरल किया जा रहा, जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर दो ब्लू और एक रेड टिक है तो मैसेज सरकार द्वारा पढ़ लिया गया है।

सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लोग इस भ्रामक पोस्ट को तेजी से सोशल मीडिया ग्रुप पर भ्रम फैला रहे हैं। पत्रिका जब इस वायरल खबर की पड़ताल की, तो इसका सच ऐसा कुछ नहीं था। पीआईबी (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) फैक्ट चेक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे व्हाट्सएप टिक मार्क whatsapp red tick को लेकर मेसेज फेक हैं।

फेक न्यूज से सतर्क रहें

वायरल मैसेज में कहा गया है कि व्हाट्सएप मैसेज पर अगर एक टिक है, तो इसका मतलब मैसेज भेज दिया गया है, दो टिक हैं, तो इसका मतलब है कि मैसेज पढ़ लिया गया है, अगर तीन टिक हैं तो मैसेज सरकार द्वारा पढ़ लिया गया है। वहीं अगर तीन टिक में से दो ब्लू और एक रेड टिक है तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। वहीं अगर एक ब्लू और दो रेड टिक हैं, तो सरकार ने आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

अगर तीनों टिक रेड हैं, तो इसका मतलब सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले चुकी है और जल्द ही कोर्ट का समन आपके पास पहुंच जाएगा। भारत सरकार के पीआईबी ने भी वायरल दावे को झूठा बताया है और पत्रिका की पड़ताल में भी इस तरह की कोई आदेश व्हाट्सएप द्वारा जारी नहीं है।

फेक न्यूज वायरल ना करें

कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में खबरों की जानकारी के लिए लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जैसे ही कोई खबर सामने आती है लोग वॉट्सएप के जरिए अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करने लगते हैं। बिना ये सोचे कि क्या वायरल हो रही खबर तथ्यों के हिसाब से सही है या गलत। कभी-कभी तो इन खबरों को वायरल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सरकार, पीएम मोदी के नाम का भी सहारा ले लिया जाता है। कभी डॉक्टरों की बात लिखी जा रही है। ऐसे मैसेज से सवाधान रहें।

#Fake News Alert !



Messages circulating on Social Media reading 'WhatsApp info regarding √ tick marks' is #FAKE.#PIBFactCheck : No! The Government is doing no such thing. The message is #FAKE.



Beware of rumours! pic.twitter.com/GAGEnbOLdY