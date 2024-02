इंदौर से एक और इंटरनेशनल फ्लाइट पर पहले जाना होगा बेंगलुरु, दो घंटे करना होगा इंतजार

इंदौरPublished: Feb 28, 2024 08:14:51 pm Submitted by: deepak deewan

Flights from Indore Airport to Bali via Bangalore इंदौर से एक और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरु हो रही है पर इसमें पहले बेंगलुरु जाना होगा और वहां दो घंटे इंतजार करना होगा।

इंदौर से एक और इंटरनेशनल फ्लाइट

इंदौर एयरपोर्ट से 1 मार्च से कई फ्लाइटों का समय बदल रहा है। यहां से शारजाह और दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइटों का समय भी बदल गया है। इंदौर से कई नई फ्लाइट भी शुरु हो रहीं हैं। इनमें इंटरनेशनल फ्लाइट भी शामिल हैं। हवाई सफर के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर आई है। इंदौर से एक और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरु हो रही है पर इसमें पहले बेंगलुरु जाना होगा और वहां दो घंटे इंतजार करना होगा।

फ्लाइट से बाली की यात्रा होगी आसान

बताया जा रहा है कि इंदौर एयरपोर्ट indore airport से अब बाली bali के लिए भी फ्लाइट मिलेगी। निजी कंपनी के प्लेन से इंदौर से बाली की यात्रा आसान करने की तैयारी तेजी से चल रही है। जानकारी के अनुसार बाली के लिए हवाई सफर मार्च माह में ही शुरु हो जाएगा। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार निजी विमानन कंपनी बेंगलुरू से बाली की फ्लाइट शुरू करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए इंदौर से कनेक्टिविटी दी है। जिन लोगों को बाली जाना है वे इंदौर से बुकिंग कर सकेंगे। इंदौर से ही सीधे बाली के लिए विमान में उनका सामान भी लोड हो जाएगा। हालांकि इसमें एक दिक्कत जरूर है। यात्रियों को इंदौर से बाली जाने के लिए पहले बेंगलुरू जाना होगा और वहां कुछ घंटों तक इंतजार भी करना होगा। इंदौर से बाली के लिए फ्लाइट पहले बेंगलुरू जाएगी और बेंगलुरू में करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद बाली के लिए रवाना हो सकेंगे। इस प्रकार इंदौर indore से बेंगलुरू होते हुए बाली की यह यात्रा करीब साढ़े 6 घंटे की होगी। खास बात यह है कि इंदौर एयरपोर्ट से बाली जाने की यह सुविधा जल्द शुरु हो रही है। इस फ्लाइट के 29 मार्च से प्रारंभ होने की सूचना है। यह भी पढ़ें—ठंड-ओला-पानी, चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ से 10 मार्च तक बिगड़ा रहेगा मौसम पढ़ना जारी रखे