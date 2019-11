इंदौर में ठहाके लगाकर पोहा-जलेबी खा रहे गौतम गंभीर, दिल्ली में तस्वीर पर 'आप' ने खड़ा किया 'बखेड़ा'

इंदौर/ भारत और बांग्लदेश के बीच इंदौर में चल रहे टेस्ट मैच को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी यहां आए हुए हैं। उनके साथी वीवीएस लक्ष्मण ने गौतम गंभीर के साथ कुछ तस्वीर ट्विटर पर ट्वीट की है। जिसमें गंभीर और लक्ष्मण मजे के साथ जलेबी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन गंभीर की इस तस्वीर पर दिल्ली में सियासी बवाल शुरू हो गया है।

दरअसल, इंदौर पहुंचे गंभीर अपने दोस्त वीवीएस लक्ष्मण के साथ पोहे और जलेबी का आनंद उठाने निकले। इस दौरान वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर पोहे का आनंद उठा रहे थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पोहे और जलेबी के साथ दोनों किस तरह से ठहाके लगा रहे हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वहीं, दिल्ली में इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है।

Kabhi pohe se teekhe, kabhi jalebi se meethe ... wonderful start to the day in Indoor, where we had breakfast outdoor 😛 pic.twitter.com/DxIPtNqYi7