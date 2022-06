30 जून तक लिंक करा लें पैन-आधार, नहीं तो देना पड़ेगा 1 हजार रु. जुर्माना

2. ऑनलाइन तरीका

ऑफिशियल साइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। बाईं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें। पेज खुलने पर PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरें। अगर आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ विकल्प पर टिक लगाएं। फिर कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें।