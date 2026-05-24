इंदौर की गोल्ड लोन कंपनी में 20 लाख के सोने की ठगी, शातिर महिला फरार

अलग- अलग यूपीआई आईडी से राशि ट्रांसफर हुई है। पुलिस ने बताया कि, साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। उधर, थाना तिलकनगर इलाके में भी करीब सवा लाख की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। फरियादी किरण मोउला निवासी पीपल्याहाना ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 16 मई को अज्ञात आरोपी ने ऑनलाइन ठगी करते हुए 1 लाख 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए।