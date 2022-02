Fraud News: योजना में सेंटर खोलना है तो जांच लें नहीं तो लाखों का लगेगा फटका

fraud in name of Prime Minister's Skill Development Scheme: महिला व उनके पति से प्रधानमंंत्री कौशल विकास योजना के सेंटर खुलाने के नाम पर 36 लाख की ठगी हो गई। साथ ही सेंटरों के लिए 43 लाख का सामान भी बुलवा लिया।

इंदौर Published: February 20, 2022 12:01:06 am

पुलिस ने महाराष्ट्र के तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लसूडिय़ा पुलिस ने गीता पति राधेश्याम राठौर निवासी पंचवटी कॉलोनी की शिकायत पर नितिन पाटिल निवासी जलगांव, विष्णु दलवी निवासी नंदूरबार और जगदीश माली निवासी नासिक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। फरियादी ने शिकायत में बताया कि वह राठौर समाज की प्रदेशाध्यक्ष है और पति के साथ प्रोडेक्ट सेलिंग की कंपनी चलाती है। 27 जुलाई 2021 को उनके परिचित जगदीश माली निवासी नासिक ने उसके दोस्त नितिन पाटिल निवासी जलगांव की जानकारी दी। नितिन की महाराष्ट्र में व 3-4 स्कूल है। वह साथी विष्णु दलवी के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर खुलवाता है। विष्णु दलवी का कौशल विकास व्यवसाय प्रशिक्षक व बौद्धिक शिक्षण संस्थान भी है। इन लोगों से फोन पर बात हुई तो छह सेंटर कोदरिया, मल्हारगडञ, राजपुर, नीमच, जावद, जीरन नीमच में दिलाने का वादा किया। इन्होंने बताया कि सभी सेंटर का रजिस्ट्रेशन कराकर स्फूर्ति सेंटर के नाम से काम शुरू कराएंगे। एक सेंटर में 360 बच्चों को एडमिशन देने की बात थी। तीन कोर्स सिलाई, पार्लर व प्लबिंग शुरू करने तथा प्रति सेंटर हर तीन महीने में 54 लाख रुपए सरकार से मिलने का झांसा दिया था। रजिस्ट्रेशन के नाम पर 36 लाख लिए और 43 लाख का सामान बुला लिया। फिर रजिस्ट्रेशन होने का झांसा भी दिया और टालते रहे। दिल्ली में अधिकारियों से संपर्क किया तो पता चला कि सेंटर के नाम का रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन कोई राशि जमा नहीं की गई। राशि नहीं लौटाते हुए धोखाधड़ी की गई। पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है।

