आइआइएम डायरेक्टर ने किया ट्वीट, मेरे ड्राइवर ने नौ महीने में एक बार भी नहीं बजाया हॉर्न

अभिषेक वर्मा @ इंदौर. शहर के भीड़भरे ट्रैफिक में रेंगती गाडिय़ों के बीच हॉर्न की आवाजें ध्वनि प्रदूषण के साथ राहगीरों का गुस्सा भी बढ़ाती है। जाम में फंसने पर चारों ओर से हॉर्न बजना स्वाभाविक है। लेकिन, ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद शंकर कैथवास किसी भी हालत में हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते। आइआइएम डायरेक्टर प्रो. हिमांशु राय ने अपने ड्राइवर शंकर की इस खासियत को ट्वीट करते हुए इससे दूसरों को भी प्रेरणा लेने की सलाह दी है।

I am surrounded by amazing people. With me is Shankar, my office car driver. On the 1st day of my taking charge at @IIM_I, as he drove me to the campus, I told him not to honk until absolutely necessary. Been over 9 months & he hasn't honked even once! pic.twitter.com/1hXIQNedP0