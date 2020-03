इंदौर. कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करते रहना बेहद जरूरी है। इस दौरान मास्क को कितने समय के लिए लगाया जाना चाहिए ये सवाल हर किसी के मन में चल रहा। डॉक्टर विशेषज्ञों के अनुसार थ्री लेटर का मास्क तीन से आठ घंटे तक ही कारगर रहता है। इसके बाद इसे हटा लेना चाहिए। कुछ मास्क इससे थोड़ा ज्यादा समय चलते हैं लेकिन उनकी बहुत देखभाल करनी होती है। इसलिए तीन से आठ घंटे के बाद मास्क बदल देना चाहिए।

कोरोना वायरस Coronavirus disease (COVID-19) के संक्रमण को रोकने के लिए हाथों पर सैनिटाइज लगाना चाहिए। यह संक्रमण को दूर कर देता है। इसके बाद अगर फिर से किसी वस्तु को छुआ जाए या हाथ मिलाया जाए तो संक्रमण हो सकता है। जरूरी है कि फिर से हाथ साबुन से 20 सेकेंड तक धोएं जाएं या फिर सैनिटाइजर लगाया जाए। तभी कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है।

