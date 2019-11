भारत के तीन दिग्गजों के लिए 'काल' बना यह अनजान खिलाड़ी, विराट को तो शून्य पर भेजा वापस

इंदौर/ भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर में खेले जा रहे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। मयंक अग्रवाल के शतक और चेतेश्वर पुजारा के अर्धशतक से भारतीय पारी को संभला है। लेकिन भारत के तीन अनुभवी और दिग्गज खिलाड़ियों को सस्ते में चलाता कर देने वाला वह खिलाड़ी अभी क्रिकेट फैंस के लिए बिल्कुल अनजान है। मगर भारत के दिग्गजों के लिए इंदौर के मैदान में वह काल बन गया है।

फुलफॉर्म में चल रहे भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और कप्तान कोहली को शून्य पर वापस पवेलियन भेजने वाले गेंदबाज का नाम अबु जायेद है। बांग्लादेश का यह गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में पिछले साल ही कदम रखा है। लेकिन भारत के तीन सुरमाओं को सस्ते में निपटाकर अबु जायेद सुर्खियां बटोर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है यह खिलाड़ी है।

A post shared by Team India (@indiancricketteam) on Nov 14, 2019 at 9:37pm PST

View this post on Instagram



बांग्लादेश का तेज गेंदबाज

बांग्लादेश की टीम भले ही 150 रन पर पहली पारी में ढेर हो गई हो। लेकिन उसके लिए खुशी बात यह है कि उसके एक गेंदबाज ने भारतीय टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया है। जी हां, भारतीय वीरों को ढेर करने वाला गेंदबाज कोई दिग्गज खिलाड़ी नहीं है। उसने अपने करियर में महज पांच टेस्ट मैच ही खेले हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में तीन शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा को 6 रन, चेतेश्वर पुजारा को 54 रन और कप्तान विराट कोहली 0 पर आउट कर दिया।



छठे टेस्ट में किया कमाल

अबु जायेद इंदौर में अपने करियर का छठे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 26 साल के इस करिश्माई गेंदबाज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से लोगों का ध्यान खींचा। अबू जायेद ने 2018 में अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का पदार्पण किया है। उन्होंने अभी तक कुल 5 टेस्ट मैच खेले हैं। 7 पारियों में अबु जायेद ने कुल 11 विकेट अब तक झटके हैं।

वहीं, वनडे क्रिकेट की बात करें तो अबु महज दो मैच ही खेले हैं। जिनमें वह पांच विकेट झटके हैं।

All heart - Captain @imVkohli asks the crowd to cheer for an on fire @MdShami11 👏🏻👏🏻🙌🏻🙌🏻 #TeamIndia #INDvBAN pic.twitter.com/IEk2GY537Y